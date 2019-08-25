走了颱風來了山老鼠！ 偷開推土機下溪被逮

2019-08-25 23:38

〔記者花孟璟／花蓮報導〕颱風走了，山老鼠搶在林務局人員前頭開推土機在溪床找高價目標，不是鄉野傳說！白鹿颱風昨天剛走，花蓮萬里溪河床今天就有推土機鬼祟出沒，被假日仍出動「抓老鼠」的林務局人員查獲現行犯，涉嫌盜取市價3萬元檜木已違反森林法，被保七總隊第九大隊依竊盜罪嫌送辦。

白鹿颱風為花蓮帶來豐沛雨量，花蓮縣內各河川洪流滾滾，累積降雨量高達400至700毫米，已超過森林可承載的程度，林務局評估上游大雨崩塌後，林木會透過溪流沖下成為漂流木。為此花蓮林區管理處假日出動巡山員，於颱風剛離境第一時間冒雨勘災，至轄內各河川巡護。

果然巡山員今天上午9時在萬里溪下游，發現一台推土機在河床活動，行跡可疑，立即聯絡保七總隊第九大隊進行查緝，當場逮獲現行犯駕駛，嫌疑人以推土機拖拉紅檜、扁柏等共15支漂流木，材積約3立方公尺，市價約3萬多元，已違反森林法，被保七第九大隊以違反森林法及竊盜罪嫌移送法辦，並當場查扣推土機、險些遭盜的漂流木也被帶回保管。

林務局表示，依「森林法」及漂流木撿拾程序，漂流木於颱風過後，需由土地管理機關於颱風過後1個月內註記、清運後，再由地方政府公告開放撿拾區域，且民眾以徒手撿拾為原則，不開放使用機具撿拾。

花蓮林區管理處呼籲，颱風過後各溪流出現的漂流木，切勿自行撿拾或搬運，以免觸犯森林法，如有意撿拾，需留意花蓮縣政府的准予撿拾區域及時間，民眾如有疑問可致電花蓮林區管理處作業課03-8325141分機244洽詢。

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