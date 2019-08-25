走了颱風來了山老鼠！ 偷開推土機下溪被逮

〔記者花孟璟／花蓮報導〕颱風走了，山老鼠搶在林務局人員前頭開推土機在溪床找高價目標，不是鄉野傳說！白鹿颱風昨天剛走，花蓮萬里溪河床今天就有推土機鬼祟出沒，被假日仍出動「抓老鼠」的林務局人員查獲現行犯，涉嫌盜取市價3萬元檜木已違反森林法，被保七總隊第九大隊依竊盜罪嫌送辦。
白鹿颱風為花蓮帶來豐沛雨量，花蓮縣內各河川洪流滾滾，累積降雨量高達400至700毫米，已超過森林可承載的程度，林務局評估上游大雨崩塌後，林木會透過溪流沖下成為漂流木。為此花蓮林區管理處假日出動巡山員，於颱風剛離境第一時間冒雨勘災，至轄內各河川巡護。
果然巡山員今天上午9時在萬里溪下游，發現一台推土機在河床活動，行跡可疑，立即聯絡保七總隊第九大隊進行查緝，當場逮獲現行犯駕駛，嫌疑人以推土機拖拉紅檜、扁柏等共15支漂流木，材積約3立方公尺，市價約3萬多元，已違反森林法，被保七第九大隊以違反森林法及竊盜罪嫌移送法辦，並當場查扣推土機、險些遭盜的漂流木也被帶回保管。
林務局表示，依「森林法」及漂流木撿拾程序，漂流木於颱風過後，需由土地管理機關於颱風過後1個月內註記、清運後，再由地方政府公告開放撿拾區域，且民眾以徒手撿拾為原則，不開放使用機具撿拾。
花蓮林區管理處呼籲，颱風過後各溪流出現的漂流木，切勿自行撿拾或搬運，以免觸犯森林法，如有意撿拾，需留意花蓮縣政府的准予撿拾區域及時間，民眾如有疑問可致電花蓮林區管理處作業課03-8325141分機244洽詢。
-
林務局花蓮林區管理處巡山員今天上午冒著大雨，一早9點在萬里溪河床逮獲山老鼠開推土機在萬里溪河床涉嫌偷取高價的扁柏、檜木，市價3萬元，男子違反森林法，被依竊盜罪嫌移送。（林務局提供）
-
林務局花蓮林區管理處巡山員今天上午冒著大雨，一早9點在萬里溪河床逮獲山老鼠開推土機在萬里溪河床涉嫌偷取高價的扁柏、檜木，市價3萬元，男子違反森林法，被保七總隊依竊盜罪嫌移送。（林務局提供）