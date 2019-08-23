佛寺吸毒、開淫趴 名僧驗尿無毒反應判4個月

2019-08-23 20:42

〔記者彭健禮／苗栗報導〕被視為佛教明日之星、曾任中國佛教會青年會秘書長的開泓法師，去年11月被踢爆染毒、還在莊嚴佛院內搞男男性交等荒唐行徑，影像畫面流出，不僅震撼佛教界，也引警方關注，到他所處佛寺搜索，查獲安非他命毒品近18公克及吸食器等物，謝男坦承持有及吸食；但他經驗尿後，無毒品反應，苗栗地方法院依持有二級毒品罪，累犯，處4個月徒刑，得易科罰金。

開泓法師於去年11月21日被媒體踢爆，指他染有吸毒惡習，且在特定的交友群組，自取暱稱為「彩虹妹妹」，在莊嚴佛院內搞男男性交，他並將疑似吸毒，與他人性交過程，拍攝成影片，影片經披露後，震撼佛教界，也引起警方關注。

警方於媒體踢爆後，前往開泓所處的佛寺搜索，當場查獲總淨重近18公克的二級毒品安非他命毒品4包，及10多支吸毒工具；且警方登門搜索時，開泓房內還有其他男人，並發現多種壯陽藥、肛門鬆弛劑、超薄保險套、10多支吸毒工具，還有數瓶潤滑液；荒唐的是，潤滑液竟裝在「大悲咒水」與「藥師咒水」的瓶內。

開泓面對檢警訊問，坦承持有及吸食，並供稱這些毒品是於去年11月4日，在新竹縣竹北市，向綽號「KK」之姓名、年籍不詳之男子，以新台幣1萬6000元購得；檢方依違反毒品危害防制條例，將他起訴。

因開泓曾因施用二級毒品案件，經法院判處有期徒刑2月確定，甫於去年2月6日易科罰金執行完畢。但因開泓驗尿的結果，沒有毒品反應，因此，法官依持有二級毒品罪，累犯，處4個月徒刑，如易科罰金，以1千元折算1日。

依毒品危害防制條例第11條第2項，持有第二級毒品純質淨重20公克以上者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣70萬元以下罰金。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法