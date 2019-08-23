桃園復興區清晨槍響 盜木男子遭警槍擊後畏罪尋短

2019-08-23 19:09

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市復興區清晨驚傳槍響！以綽號「阿賓」、41歲鄭姓男子為首的山老鼠集團，今天清晨6點與2名同夥27歲古男、37歲王男，駕駛廂型車至霞雲里庫志部落，想趁颱風前夕盜採林木，但警方早已鎖定3人行蹤、事先派車圍堵，坐在副駕駛座的鄭男見警上前盤查，竟從手提包中掏出手槍頑抗，警方見狀立即壓制並連開3槍，鄭男自知難逃加上身揹8年徒刑，竟趁隙朝自己眉心開一槍自轟身亡。

據悉，鄭男是被判刑8年確定的毒品通緝犯，因不願入監服刑四處躲藏，近來多出沒於大溪、復興一帶，與同夥靠著盜採肖楠、扁檜等珍貴林木維生，霞雲里民均知有組人馬常趁黑夜或清晨駕車出入，有人曾與其對上眼，模樣相當兇狠。

警方日前接獲線報，指鄭男等人想趁颱風前夕大賺一筆，便事先派員到山區等候，見車輛進入便封鎖道路攔查，果然等到大魚入網，待一行人要下車「上工」時，伺機發動圍捕；由於山間道路狹窄、僅容一輛車通行，鄭男等人遭警車前後夾攻、難以兔脫，警方趨前盤查時，坐在後座的古男立刻下車就範，坐在副駕的鄭男見警開門，竟拿出手槍想偷襲，幸警方反應迅速、連開3槍制止，其中2槍打中他的左大腿及左肩，鄭男自知難逃加上不想入監，趁警方拿出手銬之際，奮力翻到後座、朝自己眉心開一槍自轟，送醫急救宣告不治。

警方表示，鄭男究竟是飲彈自盡或槍枝走火仍需釐清，遺體目前暫放於桃園國軍總醫院，已報請檢方相驗。

負責開車的王男宣稱，雖與鄭男「共事」多時，但不知他被通緝、也不清楚他隨身攜槍；另名古男則說，才剛加入盜採團隊，與鄭、王並不熟悉，整起案件尚有疑點待檢警調查，警方訊後依違反「森林法」將王、古兩人移送桃園地檢署偵辦。

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