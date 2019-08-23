私菸案起訴》北檢認定私菸數量看這裡

2019-08-23 12:07

〔記者林嘉東／台北報導〕喧騰月餘的國安特勤私菸案今天偵結，總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉等13人被依違反貪污治罪條例之圖利罪及違反稅捐稽徵法等罪嫌起訴。

回顧整起私菸案，總統府侍衛室少校吳宗憲趁總統蔡英文7月「自由民主永續之旅」出訪期間，透過國賓特殊通關禮遇，夾帶9797條菸品入境，並非外傳的10009條。

法務部調查局是在總統蔡英文出訪期間接獲檢舉，新北市調查處調查發現，總統專機抵台前，從華膳空廚免稅倉庫出貨9200條菸品，連同機上訂購的597條菸品，分3個貨櫃存放保稅商庫內。

趁總統抵台後，再由國安人員搬上總統府3輛貨車，隨總統車隊「闖關」，想透過國賓特殊通關禮遇入境，但隨即被調查人員攔下，當場逮捕訂菸的吳宗憲、國安局等多名人員。

北檢調查，吳宗憲陪同出訪，搭乘華航1588班機，訂購的9200條菸品並未隨同班機出國，而是等總統班機抵台後，連同機上訂購的597條，合計9797條菸品一併出貨，總計逃漏菸酒稅、健康捐及營業稅共台幣587萬3984元。

國安私菸案爆發後，震驚國人，涉案單位包含中華航空高層、國家安全局官員等多人，國安局長彭勝竹為此引咎辭職，由退輔會主委邱國正上將接任；總統府侍衛長張捷中將調職，由憲兵指揮部指揮官鍾樹明中將接任。

案發後華航也公布此「陋習」早在2006年陳水扁政府起至馬英九政府時代就有，唯蔡英文政府3年來超買香菸數量為數最多，佔扁、馬、蔡三任總數量之8成，蔡政府時代訂購香菸數是馬政府時代的2倍、扁政府的12倍。

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