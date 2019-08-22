發現浴室針孔房東馬上敲門 外籍女碩生狂哭：在台灣最恐怖的回憶

2019-08-22 20:58

〔記者洪臣宏／高雄報導〕1名外籍女碩士生借住朋友高雄市大社區宿舍，發現浴室天花板老是沒蓋好，第4天探查赫見針孔攝影機，葉姓男房東坦承裝設，卻辯稱是想看誰水電用得多。警方查看記憶卡，發現除了拍到葉男及女碩士生進出畫面，其餘都是黑畫面，女碩士生上網訴苦「很怕影片外流」。

仁武分局大社分駐所21日凌晨接獲被害人報案，果真在浴室天花板發現針孔攝影機，當時無人承認裝設，包括房東、男房客及其他女性住客都被帶回調查，葉姓房東最後坦承裝設，被依妨害秘密罪嫌送辦。

女碩士生在網路上發表「驚魂記」，引來網友熱議。被害人為外籍女子，她稱因朋友返國，所以她借住其大社區宿舍，房子有4房間，葉姓房東住其中一間，另3間由她及各1名男、女生住宿。

她說，第1天去洗澡的時候，發現浴室頂頭上有一個天花板打開，以為是通風的，第2天就有了通風機，因而把天花板蓋好，沒想到第3天天花板又打開了，她曾查看是否有針孔攝影機但沒發現，第4天已蓋好天花板又被掀起，因而爬上馬桶查探，赫見針孔攝影機。

女碩士生說，當時害怕地反鎖在房間裡，5分鐘後房東來敲門，她根本不敢出聲，然後請朋友報警，25分鐘後朋友和警察過來，「那25分鐘對我來說是很長很長的時間。我真的很恐怖，哭到沒力氣了」。

葉男應訊時供稱，因為最近水電費攀升，才會裝設監視器看誰用得多，還自訴最近與女友分手，心情不好。不過女碩士生認為都是藉口，與所有房客連夜搬離。

被害人說，葉姓房東電腦很厲害，雖然2部電腦都被查扣，但她跟其他房客還是很擔心影片外流，希望台灣的法律可以把事情弄清楚，這是在台灣最難忘，最恐怖的回憶。

網友說，「嗎呀 結果他沒事== 可能是偷拍老手！！」、「怎麼感覺他在看live版的...你發現他就馬上敲你門，也太恐怖」、「心疼你、不要放過這種垃圾」、「可以公布地方嗎？ 避免下一個受害者」，女碩士生也回應「想把他告到底。雖然我是外國人但也希望這邊的警察可以幫忙我們」。

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