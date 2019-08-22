電影宣傳？ 英勇女消火場搶救嬰兒 市府掛看板表揚

2019-08-22 20:11

〔記者賴筱桐／新北報導〕近來新北市消防局第一救災救護大隊海山分隊的外牆懸掛一面搶眼的看板，主題為「最強的擁抱」，女主角從火場抱出嬰兒的畫面令人動容，引起民眾關注，還以為是電影宣傳海報，原來是市府為了表揚優秀同仁豎立的看板，肯定第一線打火英雄辛勞，盼激勵基層公務員士氣。

消防局表示，今年4月間板橋區南雅西路一起住宅發生火警，指揮中心接獲報案後，立即透過119智慧派遣系統，消防同仁在第一時間抵達搶救，疏散並救援54位民眾，其中包含3名5歲以下孩童及2名數個月大的嬰兒。

消防局說，看板女主角是消防局第一救災救護大隊莒光分隊分隊長蘇筱琁，她在火場利用「共生面罩」，成功搶救其中1名嬰兒，蘇筱琁也是新北市首位女性消防分隊長，今年擔綱拍攝消防形象月曆，其體能與專業技能不亞於男性，勇於任事、認真負責，可謂「女中豪傑」，顛覆民眾的刻板印象。

市府人事處表示，新北市是擁有400多萬人口的國際大都市，市府公務員是實現「安居樂業」的重要推手，因此懸掛大型看板，表揚基層優秀同仁，看板設計有別於傳統政令宣導，成功吸引路人目光，希望市民肯定公務員辛勞，給予支持。

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