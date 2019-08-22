蘇澳漁船失聯、定位系統無訊號 船東憂遭漁工挾持

2019-08-22 14:19

〔記者張議晨／宜蘭報導〕蘇澳籍延繩釣漁船「進隆泰6號」，7月6日從南方澳出海作業，但該船的船隻定位系統（VMS）卻在18日突然失去訊號，疑遭人為關閉，也未發出求救訊息，洪姓船主憂心「進」船恐遭外籍船員挾持；進船失聯海域為台灣東北方約2600海浬，靠近國際換日線，距離遙遠，國搜中心協調美、日兩國搜救單位以及附近作業漁船協助。

「進隆泰6號」船上有台籍王姓船長及1名中國籍、7名印尼籍漁工，上月6日出海，前往美屬中途島附近海域作業，預計10月底返港。但進船的VMS訊號，卻突然在18日消失，失聯海域約在中途島西北方約700海浬處，原本會以無線電每天與「進」船通話的友船，也有多日未與「進」船聯繫，洪姓船東等待3日後，於是向漁業電台請求協助。

洪姓船東說，雖然船上衛星電話故障，但無線電仍能正常運作，船上還有兩具回報器，沒道理完全失聯；且VMS系統除非人為關閉，不會說斷就斷，就算船上主機若失去動力，還有副機可供電，出海前主副機才剛完成保養，兩部主、副機幾乎不可能同時損壞。

洪姓船東指出，進船失聯的海域附近，並非商船行經的路線，失聯前天氣相當穩定，並無颱風、颶風等劇烈氣候，被撞沉或受天氣影響的機會很低，就算漁船失火也來得及求救，過去南方澳曾有漁民被外籍漁工挾持，他憂心該船恐被漁工「挾持」。

目前漁業署、海巡單位已尋求附近作業的3艘台籍漁船協助，奔赴失聯的海域附近搜救；洪姓船東表示，預計明天（23日）狀況就能明朗，希望人、船均安。

據了解，進船失聯海域接近國際換日線，距離最近的「中途島」，也還有700多海浬，漁業單位已請美、日2國協助，希望盡速找到失聯的進隆泰6號。

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