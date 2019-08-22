苗栗飛牛牧場前男子駕車自撞電桿 緊急送醫

2019-08-22 13:04

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣1名55歲男子，今天中午行經苗121縣道與知名景點飛牛牧場路口時，突然撞上路邊電桿，駕駛一度受困車內動彈不得，車頭也被撞毀，消防人員獲報後緊急前往救援，協助駕駛脫困後送往醫院治療，所幸駕駛僅有雙腳挫傷，無生命危險。

消防人員接獲報案時，得知有人受困不敢大意，共出動3車6人，前往救援，到場時發現駕駛因車頭撞毀，加上腳部受傷，無法自行脫困，消防人員費了九牛二虎之力才救出駕駛，不過，被撞電線桿受到強烈衝擊，仍然屹立不倒，也相當神奇，至於肇事原因仍待調查。

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