警方掃蕩選舉賭盤 發現組頭用「這2招」躲查緝

2019-08-21 23:23

〔記者許國楨／台中報導〕為防止影響選情淨化選風，警方最近開始掃蕩選舉賭盤，組頭也開始以各種方式規避查緝，但隨著每天選情變化，賭盤也跟著異動，據了解，從韓國瑜宣布參選，地下賭盤開出大讓蔡英文50萬票，到目前竟開出PK對賭的盤口，似乎也隨著民調的變化牽動。

儘管距明年總統大選還有一段時間，但坊間已有組頭經營選舉賭盤，從先前開出藍綠陣營總統擬參選人的賭盤後，最近更順勢搭上時事，針對「郭董」是否參選的話題開盤，以每注1萬元做標的接受下注，據了解，目前賭客中認為郭董會參選與不會參選的下注狀況，約呈現55波態勢。

而警方也密切注意，為防止選舉賭盤影響選情，最近開始雷厲風行急欲剷除，但所謂上有政策下有對策，有組頭唯恐「凡走過必留下痕跡」留下證據遭查緝，捨棄以往接受網路下注的模式，改採傳統土法煉鋼，經由熟人介紹親自見面見證下注，或是由熟人背書接受下注，防止成為警方查賭盤下的祭品。

據了解，一般認為蔡英文雖有執政優勢和行政資源，但韓國瑜夾高雄市長勝選餘威，宣布參選總統時氣勢如虹，因此當時賭盤甚至開出韓讓蔡高達50萬票的賭盤，但隨著韓國瑜的聲勢逐漸下滑，賭盤也從韓讓蔡的30萬票，一路下修到上週的10萬票。

尤其到這2天，韓國瑜因打麻將及追蹤器等事件始終說不清楚，坊間賭盤也出現死亡交叉，目前最新已開出互不相讓的PK對賭賭盤，投注金額與下注郭董是否參選一樣，每注組頭要抽5％水錢（佣金），以投注1萬元為例，贏的人實拿9500元，輸的人就賠1萬，但組頭也是每天緊盯選情變化，隨時都在改變下注內容。

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