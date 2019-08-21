不跑3000以後 新埔分局這樣訓練員警

2019-08-21 19:19

［記者黃美珠／新埔報導］員警3000公尺常訓廢止滿月，新竹縣新埔警分局今天首度採用TABATA高強度的間歇式訓練運動搭配瑜伽棒式、跳繩等，指導員警用不一樣的方式鍛練心肺功能和核心肌群，除可因應勤務中各種可能突發狀況所需的體能反應，也間接讓員警能隨時隨地更適性地「愛運動」，避免三高上身。

新埔警分局表示，警政署在上個月17日正式廢除行之有年的員警3000公尺跑步常訓，讓各外勤單位可以自行規劃球類、登山、或其他體能訓練以保有員警的「戰力」。

新埔分局的員警今起分梯常訓，除配合明年大選進行例行性的逮捕、架離、警棍術操演，教官葉婉青也首度用跳繩、瑜伽棒式、以及9組TABATA高強度的間歇式訓練運動，一系列地加強同仁腹、腿等核心肌群的肌力。

未來還計畫陸續加入轄內霄裡溪河堤折返跑、健走、或登山等，讓同仁有更多便利健身、強化體能的選擇，也讓同仁們改用兩腿取代巡邏車，有機會認識轄下不一樣的風土人情。

新埔分局前述體能訓練另1特色就是分齡執行，以40歲為分水嶺，40歲以下跳繩跳200下，40歲以上可以減半。棒式原則上都做1分鐘。不過這2樣訓練也都跟TABATA一樣，完全視個人狀況來決定要做多少？或做多久？

沒有接觸過TABATA的同仁，有人起先以為只是單純的原地開闔跳、彈跳、或輪流伸展雙腿，時間也不長，以為應該沒什麼。

但實際上「起手式」才剛完成，大家幾乎立刻汗如雨下、氣喘吁吁，「後勁」更是猛烈，隨著9招將盡，已經有人直接不由自主隨著動作而喝叱出聲。

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