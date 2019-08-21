誆捲入刑案恐嚇「偵查不公開」 男子存款慘被騙

2019-08-21 15:04

〔記者徐聖倫／新北報導〕「偵查不公開」成詐騙用語！家住桃園的蕭姓男子日前接獲假檢警以偵辦「健保詐領補助案」跟「偵查不公開」為藉口，要求代管蕭男存摺、印鑑等重要物品，後蕭男發現自己的帳戶內的存款被盜領一空，蕭男與妻子討論後決定向警方求證，果然證實遭到詐騙，警方也循線將詐騙集團車手逮捕，將持續往上游追查。

據了解，蕭男是1名普通的上班族，上月他接到詐騙集團佯稱自己是檢察官的來電，聲稱蕭男以捲入一起「健保詐領補助案」，但基於「偵查不公開」原則，蕭男不能聲張，後又相約蕭男出面，由詐騙集團的假警察騙走蕭男的存摺、印鑑等等重要證件，讓蕭男辛苦積攢的60萬元存款一下被盜領一空。

蕭妻事後得知，要丈夫不要再管什麼「偵查不公開」，立刻報警就對了，夫妻兩人向新北市板橋警分局沙崙派出所求援，警方一聽就知道是詐騙，遂循線鎖定對象，蕭男再次假意配合詐騙集團，再拿出120萬元作為誘餌，讓警方順利埋伏，逮捕前來取款的林姓詐騙車手。

林男向警方稱，他只是負責取錢，其他有關於詐騙集團背景他一概不知，警訊後將林男移送法辦。警方也呼籲，若遇不明來電，要求交付存摺、印鑑，甚至是匯款等，必為詐騙，民眾務必撥打反詐騙165專線，或者直接向警方報案，以維護自身財產安全。

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