假扮正妹騙感情誘投資行騙 至少有502人受騙上當

2019-08-21 15:02

〔記者邱俊福／台北報導〕朱姓男子為首的不法集團，專在網路上以美女照設置假交友軟體帳號，隨機隨機搭訕男網友聊天，再互加line好友，噓寒問暖建立男女感情，進而誘騙加入偽造的虛擬投資平台行騙，而女網友則PO給投資廣告，引誘入局。刑事局偵二大隊第二隊日前逮捕朱等5嫌到案，檢方經聲押獲准，而初步清查，今年4月至今至少有502名男女受騙付費加入會員，當中已有4人出面控訴。

警方表示，該集團專門在「探探」、「拍拖」與「IG」等交友網站，以美女照片設置假帳號，尋找男網友聊天，再互加line好友，平時噓寒問暖，建立男女感情，俟時機成熟，便向被害人謊稱有專業投資團隊及分析師可以投資ETF、權證、外幣、股票等投資商品。

要求被害人花費1000元加入偽造的虛擬投資平台網站會員，再由該集團成員假扮投資分析師向被害人鼓吹可以代操相關投資，並於網站後台自行輸入數值創造投資績效良好的假象，讓被害人信以為真，便持續依指示匯款至指定帳戶，進而受騙。

另對於女網友則會PO給投資的相關訊息，由假冒分析師的成員主動聯繫，相互加line好友後，鼓吹加入偽造的虛擬投資平台，誘騙投資。

警方是於獲報後，發現該詐騙機房在新北地區流竄，經連日偵查蒐證後，本月15日新北市五股區一處實施搜索，逮捕假冒分析師與機房管理者朱男、夏男，以及假冒美女網友的楊男、林男與薛女，並查扣犯案使用的電腦、螢幕、硬碟及筆記型電腦、行動電話、記帳本等贓證物。

警方調查，朱嫌等人是以每月3萬元受雇，只要有網友投資50萬元，可抽成百分之2，因此目前除依詐欺罪嫌送辦，也擴大追查隱身幕後的其餘共犯。

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