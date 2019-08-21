藝人、前主播涉碩天炒股案 高院加重判邵昕2年、緩刑4年

2019-08-21 12:33

〔記者楊國文／台北報導〕藝人、前主播聯手捲入碩天科技炒股案，高等法院更一審審理認定，亨豐投資董事長陶煥五、炒手周鼎等人犯罪所得高達8億5275萬元，今依證交法重判兩人各10年，陶家兄弟陶易森為7年10月，藝人邵昕、前《聯合晚報》記者陶煥昌、前主播陳信宏均認罪，各依幫助犯分別判刑2年、1年8月、1年10月，3人均緩刑4年，其中邵昕、陶煥昌均須支付公庫60萬元。

2011年初，台北地檢署偵辦以周鼎為首的鼎立集團吸金案時發現，周鼎透過好友陶煥昌認識陶煥五等陶家4兄弟、金主秦庠鈺、藝人邵昕、前主播、《民眾日報》記者陳信宏等人，商議合作投資股票，周先向鼎立總裁秦庠鈺籌1億元，同年3月鎖定碩天科技炒作，之後陸續向秦籌措17億5000萬元，藉人頭戶相對成交等方式，一度將碩天從70元拉抬到每股150元，一口氣起訴19人。

一審判15人有罪、4人無罪；高等法院認定，亨豐投資董事長陶煥五、炒手周鼎、藝人邵昕、前《聯合晚報》記者陶煥昌聯手炒股，雖倒賠1708萬元，仍依違反證交法等罪判主嫌陶煥五、周鼎各6年徒刑，另邵昕、陶煥昌1年8月、緩刑4年、各須繳國庫60萬元，主播陳信宏1年10月、緩刑4年

至於金主秦庠鈺，一審時遭判刑3年2月，已被通緝。

高院更一審今判14人有罪，其中，陶煥五、周鼎、陶家森、葉治平等4人犯罪所得高達8億5275萬元，邵昕、陶煥昌、陳信宏等人提供自己或親友證券帳戶，或負責交割款的存提、記帳等幫助炒作碩天股票，其中，邵昕提供自己或親友證券帳戶，陳信宏另撰寫碩天公司的不實報導，均依幫助犯判刑。

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