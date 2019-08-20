搶匪自稱有愛滋 持刀強奪女子200元、2支手機

2019-08-20 12:08

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市50歲陳姓男子因缺錢花用，今年7月間涉嫌持刀於桃園區強盜女子，放話「不交錢財殺死你」，還聲稱自己有愛滋病，使邱女心生畏懼，成功得手200元及2支手機後，揚長而去。桃園地檢署今偵結，認陳男涉犯強盜罪嫌重大，將他起訴。

檢警調查，50歲陳姓男子去年7月才因毒品案假釋出獄，並於今年3月保護管束期滿，但陳男不知悔改，今年7月10日凌晨4點17分，他因缺錢花用，見邱女在桃園區大業路一段某處使用手機，上前強奪邱女左肩上的包包，還持刀抵住邱女脖子，喝斥「不交錢財殺死你」等，讓邱女交出200元，他又見女子拿出手機，恫稱「我有愛滋病」，搜刮邱女的2支手機後騎車離開。

隨後陳男將搶來的2支手機，向黃姓男子抵押借款500元，並將其中217元拿來購買香菸，警方獲報，根據監視器循線查獲陳男。

陳男於警方偵訊時坦承犯案，但於檢察官偵查時，卻又改口稱沒有持刀恐嚇，而被害邱女指證歷歷，黃男也證稱陳男有拿2支手機抵押換500元事實。

訊後，檢方依雙方證詞、監視器畫面、搜索扣押筆錄及犯案水果刀等，認陳男涉犯強盜罪嫌重大，且因陳男在有期徒刑執行後的5年內再犯有期徒刑以上之罪，建請法官加重其刑。至於陳男犯案水果刀、犯案所得700元，除200元發還邱女，其餘均依法宣告沒收。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法