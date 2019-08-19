賴峰偉登陸5次溝通無效 澎湖再查獲越界中國漁船罰鍰恐創新高

2019-08-19 12:06

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣長賴峰偉上任以來5度前往中國大陸，多次表達希望中國遏阻中國漁船越界捕撈，但今年中國漁船罰鍰已超越去年，恐將再創新高紀錄！今日澎湖海巡隊又再查獲一艘越界中國「閩晉漁05123號」，連同昨日查獲1艘尚未開罰。

澎湖（第八）海巡隊調查指出，因應8月16日中國伏季休漁期結束，規劃自8月17至19日，實施擴大威力取締勤務，繼昨日PP-10061艇於目斗嶼北方24浬扣留中國「閩豐漁00658號」，今日凌晨3時13分PP-10038艇於目斗嶼北24.3浬（距領海基線20.3浬）發現中國「閩晉漁05123號」非法越界捕撈，巡防艇立即廣播要求該船停俥，收起網具停止作業，並以優勢警力強靠登船檢查，將「閩」船押返馬公港偵辦。

經查「閩」船為底拖網作業漁船，船上漁獲1000公斤，船艙及個人行李皆未發現豬肉與豬肉製品，「閩」船以侯姓船老大為首共計12名船員，得知該海域為小管、白帶魚聚集之漁場，遂大膽入侵作業，將依違反「兩岸人民關係條例」予以重罰;船老大辯稱，中國有宣傳，他們認為距離超過24海浬，只是被風浪拍打漂流越界。

根據澎湖海巡隊統計，2017年查獲中國漁船12艘、罰鍰1100萬；2018年查獲22艘、罰鍰1790萬；2019年至今年查獲15艘、罰鍰2215萬〈其中4艘為去年帶回今年初裁罰〉，但今年才在8月，船隻數量及裁罰金額都將再創新高。

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