又造假台南淹水 黃偉哲喊告：不解韓粉為何無止境秀下限

2019-08-19 12:00

〔記者蔡文居／台南報導〕繼上個月一名羅姓韓粉用假照片造假台南淹水後，日前又有一名韓粉張冠李戴，用桃園淹水的畫面偽造是台南淹水，在網路PO文說「台南淹水了，其邁在哪裡？」台南市長黃偉哲今天表示，市府一定會提告。他納悶說，韓粉一直在秀下限，「不知為何有些韓粉樂於見到其他地方淹水？」

黃偉哲表示，這類造假事件，法律該怎麼做就怎麼做，過去就有案例，市府一定會提告，過去就有某位羅先生以其他地方及台南淹水舊照片來黑台南現況，並非說台南不會淹水，而是不能用錯誤及其他地方的淹水照片來造假台南淹水，這明顯是惡意的。

黃偉哲說，一樣都是台灣人，一樣中華民國國民，不知為何有些韓粉樂於見到其他縣市淹水？韓國瑜現在要選總統，難道願意見到其他地方淹水嗎？如果韓國瑜在台南的支持者看到韓粉一直在唱衰台南，他們會高興嗎？

他表示，要競選總統，期待要有總統的高度和格局，不是說韓國瑜一定能夠約束韓粉的作為，而是韓粉一直無止境地秀下限攻擊其他縣市，韓已選上高雄市長，韓粉大可不必再攻擊其他縣市，而且還用謠言和不實的訊息來攻擊，「這到底是幫韓國瑜拉票？還是幫韓國瑜把票拉掉？」大家應該說實話、做實事，不應再利用謠言及不實的照片來攻擊他人而造成對立。

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