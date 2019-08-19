中客趕自由行關閉申請來台旅遊 手機掉讓中客發現最美風情是她

2019-08-19 10:01

〔記者黃良傑／高雄報導〕來自浙江的中客譚姓遊客，趕在中國關閉自由行申請前，特地帶著妻兒到台灣旅遊，愛上台灣的水果和風景，卻不慎把手機遺落在計程車內，全家的電子機票、電子支付等資料全在手機裡，他慌張求助新興分局，女警除一通通詢問計程車行，也調閱路口監視器，順利找到計程車司機尋回手機，遊客大讚台灣警察的效率，直呼台灣最美風情在派出所。

新興分局今指出，中客譚男（41歲）前晚向中山所報案，表示自己與家人在六合夜市附近腳底按摩完後，搭乘計程車坐至旅社正準備要休息時，要找尋手機設置鬧鐘時，才驚覺自己的手機竟不慎遺留在計程車的副駕駛座，情急之下便撥打電話到派出所請求警方協助。

經了解，譚先生是與妻兒從浙江來台灣旅遊，起初會來台旅遊是聽了周遭朋友舉薦，並在電視上常看見報導台灣的節目，心中常想有一天要來台看看風景並且嚐嚐舉世聞名的水果，在7月時見新聞中國即將關閉申請來台自由行的機會，匆忙的趕在7月底申請了來台的資格後，來台5天的自由行。

譚男帶著妻兒玩了一整天後，看到大夥兒身體疲累才想說要先去腳底按摩一下再返回旅社，沒想到在離台前夕竟將重要的手機遺留在計程車上了，裡頭不僅有全家的電子機票，工作上的聯絡辦法，大大小小等重要資料，遺失了手機著實讓譚先生感到相當地惶恐並自責自己的不小心，才趕緊向店家借了電話報警請求警方到場協助。

女警林玉雯受理後，先是安撫譚先生焦急的情緒，再請其仔細地回想車輛特徵、行駛路線等訊息以利員警迅速查明該部計程車，譚先生後來先將妻兒安置在旅社再與警方一同到派出所，女警詢問後譚想起計程車司機的姓名，回憶起可能經過的路段。

警方一通通撥打計程車車行查詢該司機的電話並在調閱監視器、過濾往來人車後更加鎖定了一部計程車，經聯繫車行取得駕駛的電話後，更迅速地聯繫上司機送回。

譚姓中客見到自己失而復得的手機後，展開笑顏，除了再三地向員警表達感謝，更向警方表示，沒想到在台灣竟然會有這麼一段插曲，真令人難忘並羨慕台灣有這麼熱心的警察，而計程車司機也在接獲警方通知後，就迅速地趕到派出所送回他所遺失的手機，這些情景都讓他大為感動大讚台灣的效率，直呼臺灣實在是太有人情味了。

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