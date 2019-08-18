微信打「大奶控看這邊」... 警破販毒逮人

2019-08-18 19:43

〔記者王定傳／新北報導〕李姓男子去年6月在通訊軟體「微信」中，打出「快快快，大奶控看這邊」等訊息，陳姓警員網路巡邏發現後，確認「大奶」是指結晶體純度最佳的K他命，屬於術語，遂佯稱欲購買毒品，見面後逮捕李男等2人，新北地院審理後依販賣第三級毒品未遂罪，分別判2人2年及3年10月徒刑。

去年6月4日晚間11時許，陳姓警員在網路巡邏時，發現一名叫做「胖虎」者，打出：「快快快！大奶控看這邊！熱騰騰火辣辣剛上班的大奶妹回來了！這奶絕不打槍隨摳隨到速速來電」等訊息。

機警的陳員隨即辨識出這並非色情訊息，而是毒品術語，隨即向李男聯絡，相約以4000元代價購買3公克K他命，6月7日晚間面交時，員警隨即將李男及一起販毒的另一名李姓男子逮捕，扣到2包K他命。

審理時，陳姓警員出庭指證，他一看就知道這些訊息是販毒術語，在術語來說，K他命有分大、中、小奶，意思是指其結晶體純度，小的最差、大的最好，因為對方已具體陳述販賣毒品訊息，遂假裝買家約交易，問他「大奶怎麼說」等語。

陳員指證，對方說「大奶都下班囉，大奶都下班囉，只剩胸部沒這麼大的」等語，是指品質差一點，「1.5個鐘頭2000 」代表1.5公克2千元，見面交易後，他確認是毒品後，馬上表明警察身分，埋伏在旁的員警也上前逮捕2人。

合議庭斥責2人無視政府禁令，販賣第三級毒品藉此牟利，將助長施用毒品行為更形猖獗，致施用毒品者沈迷於毒癮而無法自拔，直接戕害國民身心健康，間接危害社會、國家，判坦承犯行的李男2年徒刑，另一名李姓毒販不認罪，判刑3年10月。

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