不知開庭未到被通緝 男子搭船出海釣魚被活逮

2019-08-18 14:05

〔記者吳昇儒／基隆報導〕台北一名楊姓男子昨日晚間前往碧砂漁港，準備搭船出海釣魚，卻不知自己因涉及偽造文書、詐欺及違反就業服務法等案件，因未到案開庭，已被地檢署通緝，當場被海巡人員查獲，帶回偵辦。岸巡隊員訊後，將楊男移送基隆地檢署歸案。

楊男出海前持身分證給岸巡人員查看，沒想到隊員一比對其身分，發現楊男身揹三條通緝，被台北、士林及桃園地檢署通緝，立刻將他帶回詢問。

29歲楊姓男子向岸巡人員表示，知道自己有被通知開庭，卻不知道多次未去已經被地檢署發布通緝，沒想到準備出海釣魚，卻被查獲。

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