綠島火燒山復燃 陸空再度出動滅火

2019-08-18 12:03

［記者王秀亭／台東報導］綠島防風林日前遭大火延燒27小時，燒掉28公頃林地撲滅後，位在過山古道東南側的陡峭山坡昨天晚間9時許再度復燃，台東林區管理處從昨晚到今天上午，持續出動2架空勤直升機、31名地面救火人員滅火，處長劉瓊蓮表示，已將火勢控制在一定範圍。

「大火撲滅後，地面溫度仍高，加上天候乾燥、南風吹拂，火勢復燃。」劉瓊蓮指出，綠島鄉公館村白沙尾防風林15日發生火警，經台東縣消防局、台東林管處及空勤總隊展開陸空滅火，大火在16日下午3時30分熄滅，但位在過山古道東南側、近溫泉村的山坡陡峭，疑因天乾物燥，17日晚間再度復燃。

留在現場監控的森林消防班人員發現後，立即調派仍在周邊整理焚毀林投樹林的挖土機到復燃區域，開出一條防火線，但地勢陡峭效果有限。

今天清晨空勤總隊從台東、花蓮各出動一架黑鷹直升機，並由花蓮林區管理處調來18噸大型水囊，放置在朝日溫泉充當臨時水池，直升機直接吊掛水袋，從水囊取水至復燃處滅火，台東、花蓮林管處森林消防班共10人也在上午搭第一班交通船抵達綠島，與仍在島上的消防班人員及台東縣消防局人員共31人，展開地面滅火。

截至今天上午11時30分，陸空聯手滅火，已將火勢控制在一定範圍內，再以空勤直升機密集空中灑水，此次復燃的面積約0.8公頃。

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