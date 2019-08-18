酒女狂削台商5000萬元後搞失蹤 挨告二審緩刑免蹲苦窯

2019-08-18 12:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中海派七店37歲的方姓酒女，外型酷似藝人熊家婕，2015年起被吳姓台商包養，每月20萬元包養金之外，吳男在她身上花了5158萬元，包括買車、購屋、還卡債等，方女卻搞失蹤，被台商告到法院，檢方認為方女用詐騙手段騙得1402萬元，依詐欺罪起訴，台中地院卻認為方女用詐騙手段取得的金額僅200萬元，判處徒刑1年2月，上訴二審後，台中高分院維持原判，但以雙方已和解為由，宣告方女緩刑3年，免除牢獄之災。

判決書指出，吳姓台商向檢方指控，方女是海派酒店七店的酒女，他在2015年4月去喝花酒而結識，以每月20萬元包養方女，再加上買車、買房等，從2015年4月至2017年2月之間，吳男在方女身上花了5158萬元，包括方女以償還父親房貸為由，向吳男拿了500萬元，實際貸款僅剩298萬，方女暗槓202萬，另外，方女還以自己想買房子為由，向吳男拿了1000萬，2017年2月間，方女謊稱想開美甲店，向吳男拿了200萬元，之後搞失蹤。

方女騙錢與搞失蹤的過程相當誇張，判決書指出，2017年年2月7日清晨3點許，方女透過LINE向吳男要200萬元，宣稱想開美甲店，但是她的錢都是定存，要解約很可惜，遂先向吳男借錢，未來再慢慢學美甲，當天下午2時許，吳男拿200萬元現金給方女，還載著方女回到逢甲大學附近的租屋處，方女進入租屋處後就此消失，電話不接、LINE不讀，吳男宛如大夢初醒，向檢警提方女於台中地院審理時辯稱，這些錢都是吳男自願贈與，200萬元則是分手費，台中地院一審認為，僅有200萬元開美甲店部分，是方女使用騙術詐得，其餘都是吳姓台商「贈與」給方女，據此依詐欺罪判處方女徒刑1年2月。

此案上訴二審，台中高分院見解與一審相似，認定方女用詐術向吳姓台商騙得200萬元，但考量雙方已經和解，方女又無前科，期待方女引此為戒、不得再犯，維持一審的1年2月原判決，宣告緩刑3年，免除方女的牢獄之災，可上訴三審。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法