竹東民宅火警 30隻浪浪不幸命葬火窟

2019-08-17 17:26

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮榮樂街巷內一處民宅16日晚間發生火警，雖未傳出人員傷亡，卻造成30多隻毛小孩不幸命喪火窟，令屋主和動保人士悲慟；處理寵物後事的「愛的寵物天堂」今天派出2輛車，為無辜罹難的貓狗處理後事，送浪浪最後一程。

愛的寵物公司今天將此訊息分享在臉書粉專，為不幸罹難的浪浪們安置靈位超渡，希望無辜生命早日超生，引發許多回響，感謝該公司的的善心，也希望這群毛小孩在另一個世界過更好。

發生火警的這棟3層樓建物，屋主是名浪浪愛媽，平日居住在3樓，1、2樓則飼養了約30隻的流浪貓狗，可惜30條生命都來不及逃生，全遭祝融之災。愛的寵物天堂多年來從事公益服務，並與新竹地區3個流浪動物協會合作，無償協助浪浪後事，接獲昨晚火災意外後，今立即派車接體。

不過，火場內牆柱家具傾倒，部分浪浪仍被壓住，愛的寵物天堂上午只接走20多隻貓狗遺體，剩餘部分仍待處理。公司將舉辦法會，替罹難的浪浪們超渡祈福。

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