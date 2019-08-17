68歲婦人網戀義大利帥哥！愛到凍未條就是要匯款

2019-08-17 10:40

〔記者 邱俊福／台北報導〕北市文山區一名68歲董姓婦人，3個月前在交友網站邂逅自稱在義大利開工廠的義籍男子，以為遇到真愛，談起網路愛情，日前對方以工廠急需資金購買機具，以擴大產能為由，要求匯款20萬元至指定帳戶，所幸董婦前往銀行匯款時，遇上機警女行員，及時通報警方攔阻，順利守住其老本。

警方表示，本月6日中午，董婦前往北市文山區玉山銀行木柵分行欲匯款20萬元到國外，銀行女行員林怡霆覺得有異，馬上向轄區北市警文山一分局木柵派出所通報，有婦人疑似遭到詐騙。

線上巡邏警員吳康、陳南岳據報趕抵，見董婦欲匯款至義大利，一開始董女稱為公司老闆購買機具使用，後又稱要匯給國外親戚，說詞反覆不一，經警員與行員耐心查證下，始知董婦是在3個月前交友網站認識一素未謀面義籍男網友。

對方自稱在義大利開設工廠，又PO美男照片吸引，雙方便互留LINE聊天，董婦隨即陷入情網，而警員請董婦出示LINE對話紀錄後，告知此為網路感情詐騙手法，阻止匯款。

豈料，董婦用情太深，待警員離去後又接二連三回到銀行欲匯款，經警方與行員數次極力攔阻，並一再向董婦說明先前遭詐騙的案例與相關手法後，董女最後才打消匯款念頭，並將該筆款項回存銀行。

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