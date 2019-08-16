8/16 大樂透、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

2019-08-16 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月16日）開獎的第108000073期大樂透、第108000196期雙贏彩、第108000196期今彩539，頭獎均摃龜。

第108000073期大樂透中獎號碼為「07、08、31、33、41、45，特別號：39」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共33注中獎，每注可得4萬9091元；肆獎共88注中獎，每注可得1萬1834元；伍獎共1602注中獎，每注可得2000元；陸獎共2214注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬2284注中獎，每注可得400元；普獎共2萬9740注中獎，每注可得400元。

第108000073期49樂合彩中獎號碼為「07、08、31、33、41、45」，四合共4注中獎，每注可得20萬元；三合共140注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3906注中獎，每注可得1250元。

第108000196期雙贏彩中獎號碼為「01、02、04、07、08、09、13、15、16、17、19、24」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共211注中獎，每注可得500元；肆獎共2329注中獎，每注可得100元。

第108000196期今彩539中獎號碼為「07、13、19、31、37」，頭獎摃龜；貳獎共146注中獎，每注可得2萬元；參獎共5834注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬2234注中獎，每注可得50元。

第108000196期39樂合彩中獎號碼為「07、13、19、31、37」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共182注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5855注中獎，每注可得1125元。

第108000196期3星彩中獎號碼為「392」，正彩共18注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000196期4星彩中獎號碼為「3278」，正彩共15注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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