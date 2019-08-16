保大「嬌點」陳金珍 不到10個月逮122通緝犯

2019-08-16 16:38

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市保大臥虎藏龍，更有一名女警陳金珍在不到10個月，一人就查獲122名通緝犯，被封為「通緝犯終結者」！保大統計今年至6月已逮捕739名通緝犯，陳金珍查獲數就佔了1成6的比例。

保安大隊是快打部隊的主力之一，維護治安除防制街頭暴力事件，成效卓著，保大更厲害的專才就是追捕通緝犯，保大統計上半年查獲通緝犯數量，逐月增加，單日查獲量於8月1日最亮眼，就緝捕到17名通緝犯。

保大統計上半年1至6月份，共查獲毒品通緝103件、公共危險通緝24件、不能安全駕駛通緝187件、竊盜通緝103件及其他通緝322件，共計739名通緝犯，綜上案類其中不能安全駕駛通緝187件最大宗，第二名是毒品通緝103件。

保大緝捕通緝犯高手如雲，其中，雄岡中隊女警陳金珍成「嬌點」，家住台東的她，去年剛從警專35期畢業，離家選擇高市警局服務，她自去年10月19日報到迄今，共查獲通緝犯122名，其中光是7月份就查獲14件通緝犯，可說是巾幗不讓鬚眉。

陳金珍表示，她從小個性獨立，雖然身為家中獨生女，但長年做工的父親為了家庭，一肩挑起生活重擔，後來因一次過度疲勞而臥病在床，看到這樣的情形，她向父親保證，總有一天換她來照顧這個家，不讓父親擔心。

陳金珍原本想念大學，後來毅然決定選擇警專，她表示這樣可以一方面讀書進修，另一方面畢業又有一份穩定薪水，幫忙照顧家裡，當穿上制服的剎那，她知道並沒有辜負父親的期待，不但成為家中的生活支柱，更成為了人民的保姆。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法