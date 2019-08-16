害女嬰溢奶窒息亡 粗心保母過失致死起訴

2019-08-16 11:41

［記者楊政郡／台中報導］39歲張姓專業保母與丈夫同時照顧4名嬰兒，竟然讓10個月王姓女嬰平躺用奶瓶喝奶，沒拍嗝、頭部沒墊高，隨即睡覺，女嬰呼吸聲音變大還不知不覺，後來發現已沒呼吸、身體冰冷，送醫後因呼吸道窒息死亡，照顧嬰兒光有專業顯然還不夠，檢方依過失致死罪起訴。

起訴書指出，張女領有保母人員技術士證照，2018年11月15日起受雇在每周一至五，白天照顧王姓10個月女嬰，費用1萬4千元，而她同時手中有其他3嬰兒由她照顧，張女的丈夫也全職協助幫忙。

但今年2月12日上午8時許，餵食王姓女嬰吃奶，讓女嬰平躺以奶瓶喝奶，已是錯誤第一步，理應半坐臥式，避免牛奶逆流進入呼吸道。而喝完奶後沒有拍嗝，這是錯誤第二步，一旦嬰兒打嗝，奶會溢出又有流入呼吸道之虞。

而王姓女嬰睡覺期間，張女的丈夫曾提醒女嬰呼吸聲音過大，這已經是呼吸道疑似有阻塞情形，理應趕緊查看，張女還是不以為意，這是錯誤第三步。等張女閒下來，查看女嬰情形，她已經停止呼吸、身體冰冷，到醫院前已經完全呼吸心跳停止，醫師宣告死亡。

法醫解剖發現牛奶進入呼吸道窒息死亡，這已經不是專業知識不足，照顧嬰幼兒的愛心與耐心不足才更嚴重，檢方依過失致死罪起訴。

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