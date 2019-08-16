糕餅店贈LED肩燈 波麗士晚上執勤更安全

2019-08-16 07:48

〔記者蘇金鳳／台中報導〕一家知名糕餅業者為讓辛苦的員警在夜間執勤安全，特贈送台中太平警分局300組「紅藍LED肩燈」、200組「紅藍爆閃燈」，讓警方肩上也開始有Bling Bling的新裝備，晚上執勤時更安全。

犁記糕餅店負責人張仕宗（餅哥）熱心公益，為了讓晚上執勤的員警更為安全，特捐贈300組「紅藍LED肩燈」、200組「紅藍爆閃燈」，太平警分局有感張老闆的善舉，特回贈「特製化個人肖像公仔」感謝張老闆對警政的支持。

過去常因為天雨，或是夜間視線不佳，甚至汽機車駕駛一時恍神，不慎撞上路口指揮交通員警或是巡邏執勤的員警等事件時有發生。

為了保護第一線辛勞的波麗士，在太平警分局分局長蔡元戎居中協調下，犁記糕餅店負責人張仕宗允諾捐贈300組「紅藍LED肩燈」、200組「紅藍爆閃燈」等應勤裝備。

太平警分局表示，LED燈在黑夜閃爍著，要不看到都難，讓第一線的基層員警於夜間時段執行巡邏、路檢勤務時，明顯提高能見度，用路人也更清楚辨識執勤員警位置，提升執勤安全。

張仕宗表示，有時深夜返家路上還看到巡邏車一閃一閃的巡著，心中就有份踏實的安全感，常言道「警用有限、民力無窮」，希望透過這份心意拋磚引玉，讓社會大眾持續給辛勞的警察同仁加油打氣。

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