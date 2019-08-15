法官偷懶草率審案 差點縱放2運毒犯

2019-08-15 22:15

〔記者吳政峰／台北報導〕職務法庭15日免除桃園地院法官俞力華法官職務，理由除了她5年內延遲案件多達45件，另一個關鍵因素就是審案草率，她先幫兩名本刑5年以上的運毒被告減刑兩次，以利獨任審理，事後才調查兩人究竟有沒有減刑的事由，程序違誤，而後還給予兩名被告緩刑5年免關，幸被高等法院撤銷改判，才未輕縱運毒犯趴趴跑。

職務法庭指出，過去雖也有遲延案件的司法官，但懲戒多只到罰俸，未達免職，俞力華被重懲是因為遲延案件不但量多，而且其中一件運毒案的審理程序太過輕率，不顧檢察官反對，逕自幫兩名被告遞減輕刑期兩次，把原由3名法官合議審理的通常程序庭，裁定改為可自己獨任的簡易判決處刑庭。

離奇的是，俞力華2014年5月23日就以「證人保護法」及「毒品危害防制條例」替兩名被告二度減刑，以利改為獨任審理，但直到同年7月30日，她都還在調查兩人有沒有符合減刑的事由，程序前後錯置且矛盾，違失重大。

更怪的是，若要援引「證人保護法」減刑，依規定應徵詢檢察官同意，而本案蒞庭檢察官已表明「不適用減刑要件」，但俞力華不顧檢察官反對，曉諭本案符合減刑規定，逕自裁改為簡易判決。

職務法庭懷疑，俞力華是為了規避通常程序的繁瑣證明程序，才硬引用減刑，便於改為自己獨任的簡易判決處刑，而後又拖了兩年多才結案，延遲的理由竟是在等被告供出上游共犯，以確認被告能否適用減刑事由，態度輕忽、草率與前後矛盾，無正當理由遲延案件進行，嚴重影響司法公正性及損及人民對於司法信賴，情節實屬重大。

兩名被告運毒高達316公斤，俞力華經過多次減刑之後，未經合議庭討論就解除羈押，並輕判他們緩刑5年，檢察官傻眼，立刻提起上訴，合議庭認為她的判決有誤，予以撤銷，改判3年4月與3年2月，今年初最高法院維持高院見解，認須入監，才未輕縱運毒犯。

俞力華雖已於去年9月辭職，但免職判決出爐後，她就不能申請回任法官或轉任檢察官，影響極大。

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