和平落幕！李婉鈺撤告館長 法院正式公訴不受理

2019-08-15 18:35

〔記者王定傳／新北報導〕前新北市議員李婉鈺去年與「館長」陳之漢的助理洽談訪談直播未果，演變成隔空互槓，館長涉嫌連開4次直播以三字經辱罵被起訴，李婉鈺日前在臉書發文說，考量館長身體健康等因素後，決定撤回告訴，新北地院收到李婉鈺的撤回告訴狀，已正式將判決本案公訴不受理。

檢方調查，去年10月25日凌晨，館長以「李婉鈺來不成館長直播生氣氣，小宇（館長助理）躺著也中槍」為直播標題，怒飆李婉鈺三字經。27日又以「李婉鈺議員要告館長，因為訪談被拒絕」為標題，二度開直播辱罵，惹怒李婉鈺提告，館長收到傳票後，又開直播再罵李女三字經。

檢方偵辦時，館長說，這些話只是口頭禪，並非針對李婉鈺，檢方不採信，今年6月間，依公然侮辱罪嫌起訴；法院曾兩度安排調解，不過，主角並未現身，雙方未能達成和解共識。

今年7月25日法院首次開庭時，館長向法官說：「對方先來罵我才會這樣，我的直播風格就是這樣，沒有針對及辱罵之意」；庭訊後，陳之漢也向媒體說：「我直播風格向來如此，我不是針對她罵，就交給法官決定，判賠就判賠，無罪就無罪」、「大家都知道，她來找我的，我不接受直播，她自己罵我助理，我只是在保護我的人」等。

本月5日，館長PO出「刑事撤回告訴狀」說，「李小姐透過友人說希望事情能和解圓滿，並說愛台灣是一樣的心情，她優先撤告，我也接受…希望大家不要再追究」。李婉鈺也在臉書PO文證實此事，表示因得知館長健康等原因，決定撤告；法院收到撤告狀後正式判決公訴不受理，本案就此落幕。

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