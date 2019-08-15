「天堂」對戰霸凌女玩家 5男玩家辱罵「臭鮑姬」判刑

2019-08-15 14:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕遊戲橘子公司推出的「天堂國際伺服器」線上遊戲5名男玩家，與帳戶名稱「黑暗妖姬」的黃姓女子，分屬不同的陣營，因遊戲戰鬥起衝突，5人竟用「插姬」、「臭黑鮑」、「停經姬」等不堪入耳之詞辱罵黃女，被黃女一狀告到法院，5人辯稱不是針對黃女，更有1人辯稱，罵的是樓下態度差的賣饅頭的大嬸，台中地院不採信，依公然侮辱罪判處拘役30日至70日不等，可易科罰金3萬元至7萬元與上訴。

判決書指出，蔡姓（28歲）、郭姓（33歲）、黃姓（33歲）與兩名李姓男子（29歲與32歲）共5人，是「天堂」遊戲的玩家，李男遊戲暱名「不分偏一」、蔡男是「咩休幹謀」、郭男是「Super van」、黃男為「躺下來甜覽趴」、另一李男則是「恕我攔轎」；黃女暱稱是「黑暗妖姬」。

雙方分屬不同陣營，卻去年3月24日至5月8日間，在線上遊戲對戰中起衝突，5人遂以「更年期到了嗎？」、「插姬團隊」、「只想插姬」、「老女人」、「臭38」、「臭黑鮑」、「臭鮑姬」、「停經姬」、「臭姬」等語辱罵黃女。

台中地院審理時，5人否認有侮辱之意，辯詞包括不是辱罵黃女，罵的是另一玩家的女友，或辯稱罵的是一位玩家樓下賣饅頭的大嬸，這位大嬸態度很差等，法官並未採信，並認為5人都已經成年，網路世界仍應彼此相互尊重，不應自恃網路的匿名性，即恣意用言論攻擊貶低他人，亦不可動輒出言辱罵，且犯後否認犯行，飾詞圖卸責任，但考量5人都沒前科，依公然侮辱罪判刑30日至70日不等，可易科罰金與上訴。

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