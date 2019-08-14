涉收賄替建商關說 新北議員陳科名仍否認

2019-08-14 20:48

〔記者王定傳／新北報導〕民進黨新北市4連霸市議員陳科名（在押），被控以「刪預算」為威脅，向新北市政府工務局及城鄉局施壓，助建商加速取得建照，換取入股的工程公司取得建商土方清運等工程利益，或直接向建商索賄，共涉收賄1700多萬，新北地院今開庭，陳科名否認犯行，面對法官詢問，大多以沒有、不清楚、要再查、只有選民服務，沒有催辦等回應。

起訴書指出，業者蔡怡辰名下有土方清運工程及玄關門製造公司，知道不少建商會透過民代關切、催促，以提早取得建築執照、使用執照，好減輕銀行貸款壓力，2012年間，蔡怡辰邀陳科名入股公司，希望藉此增加公司承攬建商下包工程機會，陳遂借妻名義投資入股15％，另還匿名入股20％，雙方協議，只要建商透過陳發包工程給蔡，土方清運工程陳每立方米可拿20元至50元，玄關門工程可拿工程總價的3％，做為陳的「勞務費」。

2013年至2017年間，陳科名被控受新潤等7家建商與營造商請託，向核發建築執照、使用執照的工務局、城鄉局施壓，要求加速核發，甚至在板橋一處建案建照審查協調會中，陳還表明自己有投資該建案，要承辦單位限期完成審查，否則將刪減單位預算。

檢方調查，陳科名助建商取得建照後，陳再要求建商將土方清運等工程交由蔡男公司，連續壁泥漿清運工程則交由其舊識遺孀、好友等指定廠商承包，建商明知陳指定廠商承攬報價高於其他同業，仍允諾。陳以此迂迴變相方式，索取「服務費」獲利1200多萬；建商如拒絕讓陳承攬下包工程，陳則直接向建商索賄共440萬元。

法院今召開準備程序庭，陳科名面對法官詢問，大多以沒有、不清楚、要再查、只有選民服務，沒有催辦，否認犯行。

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