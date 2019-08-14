男工讀生控「被口爆」 反因「壓頭」動作告不成

2019-08-14 17:19

〔記者溫于德／台北報導〕工讀生阿成指控同性主管周男口爆性侵，但台北地院查出，阿成當下可輕易離開卻未離開，反而主動解開褲頭，並以手施壓周的頭部、以增加刺激，因此難認周主觀上有利用權勢逼阿成性交犯意，最終判周無罪，仍可上訴。

起訴指出，周男去年3月13日下午4時許，見阿成在VIP室包廂看書，周也進入並將手伸進阿成褲襠撫摸生殖器，再將人帶進VIP室廁所內主動口交得逞，事後挨告；周被依利用權勢性交罪嫌起訴。

阿成告訴法官，周男當時先將他推到廁所牆上，伸手想要摸他的下體，雖他反對，但周的手已伸進褲襠裡，並問「是不是單身？想不想要？」阿成見狀拒絕並回到VIP室，但周仍追問「你想要嗎？這邊就只有我們兩個」，且用手持續玩弄他的乳頭、隔著褲子摸他的下體，接著面對他跨坐在他身上，將手伸進褲襠裡。

阿成坦言當下有勃起，周男隨即跟他說：「你都硬了，都這麼濕了，你想要嗎？」言談之間，周一隻手玩他的乳頭，另隻手上下套弄他的下體。

阿成擔心VIP室門未鎖遭人看見，且他當下並不想跟周男發生性關係，加上他在職場上並未出櫃，立即向周拒絕，不過他的下體依舊勃起，為了讓周趕快結束，他提議返回廁所完事，最終口爆在周嘴裡。

但周男辯稱，阿成當時還說自己未洗澡，不過自己依舊幫忙口交，「過程中阿成還用手壓我的頭輔助。」

合議庭認為，兩人當下在VIP室，門未上鎖，若阿成不願意發生親密接觸，應可輕易離開，無需繼續忍受，但阿成仍滯留在VIP室內，任周男撫摸胸部、下體；且阿成主動開口至VIP室內廁所性交，並主動解開褲頭，待周再度徵詢意願時，阿成也未反對，甚至主動以手施壓周的頭部，以增加刺激。

由此可知，事發過程中，阿成並非全然處於弱勢地位，且周男有先徵詢阿成意願，阿成並未拒絕，因此無從認定周有利用權勢逼阿成性交犯意，判決無罪。

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