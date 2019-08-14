重機高速撞轎車 騎士飛進駕駛座受困身亡

2019-08-14 12:27

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市楊梅區秀才路昨晚發生一起死亡車禍，一輛重型機車高速撞上左轉轎車，造成轎車側翻，騎士撞破駕駛座車窗玻璃跌入車內，加上副駕駛座乘客共3人受困，消防局獲報到場搶救，歷經近2小時才將3人救出，但騎士已無生命徵象，經急救仍回天乏術，轎車上2人也失去意識，分送往醫院搶救中，詳細事故原因仍待進一步調查。

這起死亡車禍發生在昨晚9點許，巨大撞擊聲響嚇壞路人、沿線住戶，消防隊獲報立刻趕往現場搶救。

現場為T字路口，轎車左側遭撞擊，車體嚴重扭曲變形，遭壓在車底的重機也幾近全毀，由於3人均受困於車內前方，車體被擠壓變形，讓消防隊員第一時間難以將受困民眾救出。

消防人員破壞前檔玻璃與AB柱及破壞車體結構後，利用油壓頂舉桿創造車禍脫困空間，直到今凌晨2點多，才順利救出3人，但騎士已無生命徵象，當場死亡，另2人也失去意識，現在仍於醫院救治。

楊梅警方表示，昨晚9點許，轎車從秀才路592巷行駛至秀才路口欲左轉時，與直行重機發生交通事故，當時號誌閃紅燈，推測雙方未保持適當距離、未減速，雙方駕駛經抽血檢驗均未飲酒。

楊梅分局長林信雄呼籲，駕駛車輛應隨時注意前方動態，並於限速內行駛，尤其是直線應減速慢行，並呼籲民眾注意行車安全，警方會針對重大惡性違規（超速、闖紅燈、酒駕）嚴格取締，即日起將加強該路段取締及宣導交通安全等預防措施。

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