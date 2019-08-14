訂機票、找女兒家教...助理當家僕 新竹地院庭長吳振富送評鑑

2019-08-14 11:35

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹地院庭長吳振富遭爆料公器私用，疑將法官助理當私人秘書，除了要求訂機票規劃行程，還要幫忙找女兒家教，新竹地院今發聲明，指吳振富行為已違反法官法及法官倫理規範，已將全案送司法院法官評鑑委員會評鑑。

新竹地院指出，6月21日得知民事執行處庭長吳振富（50歲）疑有不當要求法助處理公務以外的私人事務後，當天就成立調查小組，陸續對吳與相關人員進行訪談、瞭解。調查結果發現，吳振富確實不當要求法助處理私人事務，新竹地院為兼顧保護法助合理工作權及不妨害執行業務推動，已於6月28日將執行處2名法助調至其他單位。

新竹地院表示，吳振富的行為已違反法官法及法官倫理規範，法官應要有獨立、公正、中立及正直的精神，進而於8月13日以吳違反法官法第18條第一項前段、法官倫理規範第5條、第6條規定，依法官法第30條將本案送司法院法官評鑑委員會評鑑。

吳振富被檢舉將法助當私人家僕，除了替他訂機票，連女兒要請家教，也要幫忙找人選，甚至連面試都要法助代勞。而吳打算在新竹地區置產買房，也要法助幫忙找屋看屋，但最後下手買的房子卻非法助理幫忙找的，讓法助白忙一場。

據了解全案之所以曝光，疑似是他先前帶家人出國旅行，私人行程卻要求法助幫忙找旅行社、訂機票及規劃行程，被其他法官發現，最後司法院與新竹地院接獲訊息，著手展開調查。

法界人士指出，《法官助理遴聘訓練業務管理及考核辦法》規定，法官助理工作內容僅止於協助法官處理公務，其餘私事再找法助去做，就有越矩之嫌。

吳振富畢業於東吳大學法律研究所，司法官訓練所38期結業，曾任高雄及苗栗等地院法官，2013年9月擔任新竹法院民事庭庭長至今，專業能力頗受長官肯定，曾獲選辦案績效優良法官。

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