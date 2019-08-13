屋內有棺材！行政執行署 教你如何投標法拍屋

2019-08-13 21:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕行政執行署台中分署首創「動產、不動產投標流程教學專案」，讓民眾瞭解房屋土地與動產拍賣的程序，今天於台中分署上課時，就有學員說，曾遇到法拍屋點交時，裡面有一具空棺材，台中分署說，以前法拍屋點交的糾紛比較多，主因都是屋主（債務人）不滿拍賣而惡意阻撓，上述空棺材雖無害，卻會造成得標人的負面感受，但類似現象近年已降得很低，如果能心平氣和點交，類似困擾可以避免與解決，法拍屋並未如外界想像的複雜與恐怖。

這場教學線上開放50個名額，卻沒想到民眾反映熱烈，上月22日開放報名當天又額滿，台中分署增加4個名額，共有54名學員參加，學員對課程內容評價很高，不斷發問與互動，講師也都傾囊相授。

行政執行署台中分署長郭湧棋說，此課程邀請到的講師，都是業界的一時之選，法拍融資實務與相關理財課程，由彰化第六信用合作社襄理賴忠宏主講，包括投標方式、拍賣公告閱覽等不動產拍賣程序，由該分署追稅高手行政執行官鍾志盛講授，資深書記官張月汝則講主講動產拍賣，「法拍達人」書記官李達柱，講授拍賣程序觀摩與擬作，政風室主任陳思親則講授防詐之道，避免「花錢買罪受」。

上述課程集中於拍賣程序，不過，許多人關注點交，這也是法拍屋最令人擔憂之處，往年曾有得標人在點交時，發現屋內仍有房客居住，或房子被惡意破壞，包括鋸斷扶手，用水泥封死馬桶管路，今天還有一位學員反映，曾經遇到屋內有空棺材，台中分署說，上述現象往年比較多，現已甚少聽聞。

郭湧棋說，惡意破壞房屋，可以透過刑事與民事求償解決，往年法院不乏毀損罪的判例，至於堆置棺材等物品，可以移置到其他地方，不過，如果得標人願意心平氣和跟屋主（債務人）洽商交屋細節，就能避免這些困擾，另外，如果是凶宅，也都會揭露告知訊息，不會讓得標人誤觸凶宅。

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