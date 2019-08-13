遠在天邊富商、鍋爐壞了向情人借急！

2019-08-13 09:02

［記者楊政郡／台中報導］義大利華裔富商因工廠鍋爐壞掉，竟向台灣未曾謀面的「新情人」調度5500歐元！苗栗縣50歲林女疑似掉進詐團網路交友陷阱！林女在銀行匯款之前，保七員警及行員苦勸，林女主動拍下制服員警照片傳給對方，對方立即下線消失，林女才春夢初醒，差一點就失財。

據悉，林女在兩個多月前在網路通訊軟體上，看到對方是英俊帥哥來邀約加好友，就加入對方好友，對方非常慇懃來問候、聊天，一解寂寞芳心，然後自稱是義大利華裔富商，以文字不斷甜言蜜語、好像找到知音，溫柔攻勢取得林女信任，然後日前開口工廠鍋爐突然壞掉，正巧他資金調度出現困難，請林女匯款5500歐元應急，之後就會還她，且日後來台和她相會。

婦人深信他的故事，沉浸在溫柔蜜糖中，完全不疑，在今年7月31日中午到台銀苗栗分行辦理匯款，引起林姓行員注意，並由保七員警上前關心瞭解。林女認為真有義大利富商，要行員趕快把錢匯到義大利。

保七員警不斷勸說，似乎有聽進去，林女突然拿起手機，說要求拍攝現場執勤警察照片，傳給對方看看富商怎麼回應，員警表示沒問題，沒想到照片傳給富商後，「假富商」立即下線、消失，再也打不通了。

林女這才恍然大悟，口中唸唸有詞「這應該是騙人的」，感謝員警與行員的提醒，悻悻然離開銀行。

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