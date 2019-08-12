8/12 威力彩20.47億頭獎1注獨得 各獎項派彩看這裡…

2019-08-12 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕今（12）日晚間開獎的第108000064期威力彩，頭獎由1注獨得，可得20億4706萬7571元，由台南市北區成功路618號1樓的成功領公益彩券開出；第108000192期今彩539與第108000192期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000064期威力彩中獎號碼為「02、06、29、31、36、37，第2區：08」，頭獎1注中獎，可得20億4706萬7571元；貳獎摃龜；參獎共50注中獎，每注可得15萬元；肆獎共433注中獎，每注可得2萬元；伍獎共2133注中獎，每注可得4000元；陸獎共1萬6571注中獎，每注可得800元；柒獎共3萬452注中獎，每注可得400元；捌獎共16萬7437注中獎，每注可得200元；玖獎共22萬7116注中獎，每注可得100元；普獎共38萬6840注中獎，每注可得100元。

第108000064期38樂合彩中獎號碼為「02、06、29、31、36、37」，五合摃龜；四合共7注中獎，每注可得6萬7500元；三合共93注中獎，每注可得5750元；二合共2225注中獎，每注可得750元。

第108000192期雙贏彩中獎號碼為「03、05、07、11、13、14、15、16、18、19、21、22」，頭獎摃龜；貳獎共12注中獎，每注可得10萬元；參獎共263注中獎，每注可得500元；肆獎共2923注中獎，每注可得100元。

第108000192期今彩539中獎號碼為「08、20、35、36、39」，頭獎摃龜；貳獎共197注中獎，每注可得2萬元；參獎共7029注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬7532注中獎，每注可得50元。

第108000192期39樂合彩中獎號碼為「08、20、35、36、39」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共154注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7421注中獎，每注可得1125元。

第108000192期3星彩中獎號碼為「940」，正彩共9注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000192期4星彩中獎號碼為「6169」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法