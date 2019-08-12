菜販還不出賭債遭凌虐致死 主嫌一審被判8年刑

2019-08-12 19:54

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣51歲林姓菜販與進口車經銷商董座陳志彥有債務糾紛，去年5月14日陳趁林男到大同鄉南山村批菜時，率眾押人下山凌虐致死，事後陳重回案發現場，指示店家刪除監視器畫面，宜蘭地方法院今天宣判，依傷害致死罪，判陳8年徒刑，另涉案的李姓、張姓、陸姓、趙姓、吳姓等小弟，則依分工、參與程度及前科紀錄，判3年6個月至7年不等徒刑。

判決書指出，42歲的陳志彥是宜蘭縣知名進口車經銷商董事長，與綽號「小林」的林姓菜販有債務糾紛，去年5月14日，陳志彥掌握林男赴南山村批貨行蹤後，隨即打電話給李姓男子烙人，一行共6人在南山村會合。

抵達村裡後，一行兵分多路尋人，最後在某肥料行客廳逮到林男，多人一路持藤條、鋁棒追打林男，還將林載至南山村附近的某間工寮繼續施暴。

林不堪凌虐妥協，願回家拿土地權狀還債，陳志彥隨即指示李姓小弟載林男返回員山鄉住處，期間林趁機跳車逃跑，未料仍被陳男小弟逮到，拿到土地權狀後眾人再將林男押回陳志彥在羅東的住處繼續痛毆。

當晚7時許，林承受不住眾人凌虐，出現呼吸困難等狀況，陸男等人將其丟包至醫院，經急救後仍宣告不治。陸男、李男發現打死人後，當晚10時許前往羅東分局自首。

隔天陳志彥等人擔心南山村店家監視器畫面拍到他們押人畫面，要求附近店家刪除案發當日的錄影紀錄。

宜蘭地方法院認為，陳志彥為迫使林男出面解決債務，指使陸男等人凌虐林男長達7小時，手段兇殘，欠缺對他人生命、身體之尊重，事後還企圖湮滅證據，前後供詞不一，可見心思縝密無悔改之意。

地院合議庭審酌陳志彥已與林男家屬以380萬元和解，兼衡他高職教育程度，判8年徒刑，另李姓、張姓、陸姓、趙姓、吳姓等小弟，則依照案發時分工、參與程度及前科等，分別判3年6個月至7年不等徒刑。

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