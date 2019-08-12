北投少女遭BB槍射傷 幕後藏鏡人躲2個月終落網

2019-08-12 17:24

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市自今年6月開始，陸續發生北投區女學生遭BB槍傷害、中山區酒店經紀遭人砍傷等案件。台北市警局為此執行同步掃黑專案，在5天專案期間內將治平專案目標、竹聯幫地堂北投會長郭志宏等3人及共犯18人檢肅到案，其中郭志宏就是北投女學生BB彈槍擊案的幕後藏鏡人。

今年6月，張姓女國中生上學途中，遭吳姓少年持BB槍射擊2槍，張臉部破皮，胸部挫傷。原來張母從事會計工作，她疑因疏失導致公司損失數百萬元，四處借錢周轉，還向地下錢莊借了5百萬元，但債務經利滾利最後高達2千萬；張母無力償還，地下錢莊疑似委託竹聯幫地堂北投會長郭志宏討債，郭旗下人馬找不到張母，竟將矛頭轉向女兒。

案發後北投分局與刑事警察大隊偵二隊等單位組成專案小組追查，發現有暴力討債集團隱身幕後，而其中的藏鏡人就是「竹聯幫地堂北投會」會長郭志宏。郭平時號召小弟從事恐嚇取財、暴力討債，遇被害者不從就暴力相向。日前警方到他北投租屋處逮人，再循線逮捕4名小弟，共查扣現金20萬、存簿、借據及本票一批、手機等贓證物。

市刑大指出，除了北投BB槍案外，此次專案期間，市刑大偵七隊與南港分局等單位，也偵破以葉姓男子為首的詐騙犯罪集團。該集團以「謊稱分期付款設定錯誤」、「佯裝為被害人之熟識親友」等手法行騙，不法獲利至少數百萬元，

此外，市刑大肅竊組與信義、中正一分局偵破以林嫌為首之犯罪集團。林等人涉嫌在信義、松山等地吸收幫眾，再以持刀持槍、限制人身自由、縱火等方式來針對特定商家與目標恐嚇取財。

北市警局指出，為防制街頭聚眾滋事案件，警方將依「掃黑三打」策略，迅即嚴正執法外，專案期間加強臨檢掃蕩幫派經常活動場所，以壓制幫派氣焰，防制暴力衝突治安事件再次發生。

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