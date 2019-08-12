帥老外醫生要送七夕大禮 她直衝銀行匯運送費結果...

2019-08-12 18:16

〔記者鄭景議、謝佳璇／台北報導〕台北市士林區一名53歲范姓女子，在交友軟體上結識一名自稱美籍醫生的俊秀男子，兩人經常聊天，范女認定彼此交往；男子七夕當天宣稱要贈送禮物給范女，需要范女先墊付9500美元（約30萬台幣）給快遞公司，幸好銀行行員發現有異，聯合警方及時阻止這起跨國愛情詐騙。

據了解，范女數月前在交友軟體認識這名男子，男子自稱在美國當醫生，兩人用中文溝通，男子展開甜蜜追求，哄騙范女與他交往，表示想跟女子結婚，未來要接她到美國生活，范女在男子的言語攻勢下陷落，就此墜入愛河。

隨後男子表示正逢七夕情人節，要送范女神秘大禮，但因有事無法支付運送費用，需要該女先墊付9500美元。范女不疑有他，前往合作金庫匯款，由於涉及金額近30萬台幣，外匯行員在詢問下警覺有異，懷疑女子可能受到詐騙；警方獲報到場，研判為常見的假交友詐騙手法，在勸告之下及時攔阻范女匯款。

士林分局分局長吳進宗呼籲，網路交友要謹慎，詐騙集團通常會假冒職業良好、身家不錯的歐美白領階級，配上俊美的大頭貼，每日噓寒問暖溫情攻勢取得被害人信任，再找資金週轉、代付關費等藉口索取金錢，被害人一但進行跨國匯款就難以追回帳款，民眾務必小心防範。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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