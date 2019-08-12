前後任系主系提告 敎授電郵罵人、潑污水判拘役110天

2019-08-12 00:16

〔記者黃良傑／高雄報導〕南部國立大學劉姓教授疑與前系主任有嫌隙，被控廣發電子郵件侮辱對方「碩鼠」等不堪字眼，包括校長、院長及多名教授收到，就連新接任的女系主任也被波及，劉還當面對她潑灑疑似髒水，劉男被告涉犯公然侮辱罪，高雄地院判處拘役110日，得易科罰金11萬元，可上訴。

判決書指出，被告劉教授（60歲）任教某國立大學，他曾形容前系主任某男教授「碩鼠」，指罵「碩鼠猶有鼠格，猶勝人無人格」等不堪言詞辱罵對方，統計去年1月到2月，共寄出24封電子郵件，對象包括校長、文學院長及教授等共20幾人。

去年該系換了新的女系主任，被告劉姓教授也寄信怒罵對方「兩面人」、「使壞、亂政」等語，去年2月初4天內共寄8封電子郵件；劉隔月又於臉書上再罵女系主任「說謊成性」。

前系主任及現任女系主任一起怒告劉敎授，劉姓教授辯稱針對可受公評之事而做評論；至於臉書PO文部分，是因為1他曾對女系主任潑水，但潑的是清水，堅稱不如外界抹黑，指遭潑灑不明惡臭液體，他出於自衛才po文章，可受公評。

法官檢視劉教授寄出的信件，字眼不堪，非出於善意發表的言論，內容流於主觀批評、謾罵，已達人身攻擊程度認罪道歉，依公然侮辱罪，合併共處拘役110日。

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