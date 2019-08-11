飼老鼠咬布袋！ 2副理夾帶電路圖搶老東家生意遭訴

2019-08-11 23:12

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕兆發科技傅姓副理因與公司理念不合，決定自立門戶，竟先在外成立崧泰科技自己負責經營，然後再與黃姓研發部副理共同將兆發的電路圖夾帶到崧泰對外販售，直到兆發法務人員赫然發現崧泰的產品竟然與兆發完全相同，立即報請檢調偵辦，新竹地檢署依違反著作權法與背信等罪嫌，將2人提起公訴。

檢調調查，傅男從2006年起受僱於兆發科技，擔任電路板佈局部門專案副理，負責接洽客戶以完成電路板線路圖佈局及走線等電路板繪圖工作；黃男從2007年受僱於兆發擔任研發部副理，負責設計電路圖。

傅男因與兆發理念不合，決定自立門戶，遂拜託友人成立崧泰科技，由傅男實際負責崧泰的營運管理。傅男及黃男為求快速開展崧泰業務，由傅男於2016年7月離職前、黃男於2016年9月離職前，將職務持有兆發影音延長器等專案電路板電路圖及電路佈局圖，陸續存在隨身碟帶往崧泰。

黃男於2017年2月將其中專案電路板電路佈局圖，上傳至崧泰商品介紹網頁，作為商品販售。兆發法務人員2017年6月瀏覽崧泰網頁，發現崧泰所銷售的分配器、影音延長器產品，竟然與兆發產品完全相同，遂具狀提出告訴。經新竹市調站持新竹地院核發搜索票前往崧泰搜索後，當場扣得含有兆發中英文標誌的分機表、電路版佈局圖、電路圖、打線圖等檔案。

檢方認為傅、黃2人，均違反著作權法意圖銷售而重製著作財產權罪嫌，以及刑法背信罪嫌，將2人均提起公訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法