酒後索要提款卡被拒 孽子徒手狂毆老母致死判無期

2019-08-11 20:05

〔記者黃良傑／高雄報導〕曾姓男子酒後向7旬老母索取代保管的提款卡被拒，竟狂毆母親，18小時後曾母才被鄰居發現已氣絕身亡，孽子辯稱患有思覺失調症，高雄地院審結，認定被告均有按時服藥，對其兇殘殺害親生母，依犯殺害直系血親尊親屬罪，判無期徒刑，褫奪公權終身。

判決書指出，被告曾男（50歲）從事木工，平日把提款卡交母親保管，去年4月間晚上在客廳獨自飲酒，見到72歲母親便向她索討提款卡，欲再外出買酒被拒，母子引發口角，被告竟爆打母親頭部、臉部及胸部等，老母傷重未被及時送醫，曾男當天凌晨回房睡覺。

直到下午6點半，鄰居為移車進入屋內察看，赫然發現曾母已傷重身亡，屋內凌亂且地上有血跡，立即報案調查，警方抵達後見被告在3樓呼呼大睡，曾男被叫醒後坦承毆母，但否認要殺害母親，他還稱自己患有精神疾病，因一時激動才誤殺老母，偵訊時表示約出手12、13拳。

合議庭調查，發現曾母有顱內出血，而且左臉變形、鼻骨骨折，胸部多處肋骨出現骨折、氣血胸，可見被告攻擊死者的頭、胸等重要部位，法官認為死者對被告關愛有加，只因未順其意交付提款卡，竟遭狂毆，見母受傷還不送醫，讓老母在身心痛苦、驚懼中離世，經請醫院鑑定精神狀態，確認被告案發當天按時服過3次藥。

審酌被告面對警詢、偵訊都能描述過程細節，顯示當下仍有辨識能力，雖然心中累積負面情緒，但非完全泯滅良心，長期監禁教化及治療下，應能讓他反省、改善更生，判決無期徒刑、褫奪公權終身。

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