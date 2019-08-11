輪椅男颱風夜無助困路旁 八德警這舉動揪感心！

2019-08-11 20:48

［記者陳恩惠／桃園報導］利奇馬颱風雖已遠離台灣，但是家住桃園市八德區的55歲盧姓身障男子，卻永遠忘不了，當他颱風夜坐著輪椅受困於茄苳路旁時，桃園市警八德分局高明派出所董建宏、王偉華一句「先生，您還好嗎？需要幫助嗎？」的暖心問候，有如大旱逢甘霖，黑暗路上瞬間有光明；雙警得知盧男得雙手吃力地推著輪椅，在時有強降雨的颱風天，得繼續走上6公里才能返家，二話不說，立刻攙扶他，並將輪椅收好，10分鐘內便將他送回家，盧男忍不住對雙警連連致謝。

警方調查，雙腿不良於行，得靠著輪椅行動的盧姓男子，本月8日晚間因故搭公車外出到桃園市區處理事情，並採買颱風期間所需的泡麵，趕到公車站才驚覺竟然錯過返回霄裡住處的末班公車。

由於盧男家境不好，同住的弟弟也已外出上夜班，在捨不得花錢搭計程車回家的前提下，乘坐輪椅的盧男，只好頂著強風、在時不時降下瞬間大雨的桃園市區，以雙手推著輪椅，沿著中山路由東往西方向，行至機場支線橋下，轉入茄苳路再一路往南。

八德分局說，短短5公里的距離，卻讓盧男從深夜「走」了快3小時，凌晨2時30分，盧男一度體力不支，加上輪椅老舊，輪子卡卡難行，正巧高明所警員董建宏、王瑋華深夜巡邏，行經桃園大圳旁，驚見無人車的路上，竟有名身障男淋著大雨，仍使勁地用雙手推著輪椅前進，立即停下車關心詢問。

盧男向雙警說明去桃園市區意外錯過返家的末班公車，但因家境差，捨不得花錢搭車，想推著輪椅慢慢回家，但輪椅老舊有些許故障，但離家還很遠，打算在路邊休息，雙警探詢住處，發現當地離盧的住處還有6公里之遠，正常人步行得花上1小時餘，坐著故障輪椅的盧男，可能還得花上數小時才能回家。

雙警擔心身著深色衣物、坐著輪椅的盧男，在颱風夜裡獨行危險，顧不得巡邏勤務，立刻載他返回霄裡住處，還協助他進屋安置後，確認無問題才離開，盧男則對警方熱心相助，連連道謝。

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