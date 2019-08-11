正妹嚇壞了！不明物飛過頭頂 砸碎公車窗玻璃

2019-08-11 11:45

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市一輛公車晚間行經淡水路段，突然砰的一聲巨響，一名陳姓正妹她吃驚的是，玻璃破洞的位置就在她頭上偏右處，差一點就打中她頭部，她當場嚇死，直呼撞擊力道再往下，恐不堪設想；淡水警分局獲報，初步了解該破損為非底火槍械造成，車內也沒發現彈頭、異物，加上淡水近日受颱風外圍環流影響強風吹拂，不排除遭石頭等外物造成，將再擴大調查案發原因。

30歲陳姓女子說，10日晚上8時30分，她搭淡水客運861公車往三芝方向，當時在滑手機，突然聽到砰一聲很大聲，看到旁邊乘客都往她這看，她順勢往右邊看，看到玻璃碎掉，抬頭一看，赫見一個洞就在我頭頂上方，整片玻璃碎到滿地，當下嚇到反應遲鈍了很久，不曉得發生甚麼事，事後回神才驚覺玻璃碎裂，一些玻璃碎片也掉到她上，所幸她頭上戴著帽子，沒遭玻璃刺傷。

陳女心有餘悸的說，當時公車開在外線車道，如果不明撞擊物再低一點，可能就會打中她的頭部，後果不堪設想，而車上乘客都跟她一樣，遭突如其來的撞擊巨響嚇到，但大家都不知道發生什麼事，公車司機事發後只在遭打破的玻璃年上黑膠帶，隨即將車輛緩緩靠邊，要乘客們換車搭乘。

淡水警分局偵查隊說，鑑識人員勘驗及採證，發現破損玻璃為從車輛外部遭物品撞擊造成，從玻璃破裂痕跡及方向，外力應非底火槍械造成，檢視公車內沒發現彈頭、其他異物，因淡水近日風勢強勁，研判遭天然外物、非槍擊造成，現場周邊初步沒發現可疑之人士、事物，將持續調閱行車記錄器，相關監視器畫面釐清案情。

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