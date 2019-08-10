深夜惡火！ 大園121坪廠房付之一炬

2019-08-10 23:37

［記者謝武雄／桃園報導］大園區五青路290巷一處5間連棟鐵皮屋廠房，今天晚上8點48分突然起火，現場堆置回收手機殼、鋼琴、DVD及燈管等廢棄物及製作塑膠袋等包裝材料，由於有許多易燃材料、火勢一發不可收拾，現場約121坪大廠房付之一炬，所幸假日無人上班、現場無人員傷亡，至於財物損失、起火原因尚待調查。

119勤務指揮中心獲報後，出動消防人員83名、義消人員4名、消防車30輛、救護車1輛前往救災，火勢於晚間10點36分獲得控制，晚間11點4分撲滅，目前還在進行殘火清理。

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