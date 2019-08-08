住豪宅開名車拒繳98萬欠稅費 營造公司老闆被管收

2019-08-08 17:28

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市北區1家「強」字頭的營造公司欠繳營業稅、營利事業所得稅、使用牌照稅、健保費、勞退費、勞保費及汽車燃料費等83件、98萬元。行政執行署台南分署受理發現公司黃姓老闆住豪宅、開名車（豪宅、名車都非登記公司名下），公司卻拒繳欠稅款，7日通知到案、晚間向台南地院聲請管收獲准。

這家營造公司欠稅款案經南區國稅局台南分局、健保署南區業務組、勞保局及台南監理站移送行政執行署台南分署強制執行，尚欠約98萬元台幣卻拒繳。

台南分署調查發現公司黃姓負責人（男、49歲）另於安南區登記設立2家瀝青公司與1家實業公司，均由黃男負責經營，黃男因營造公司信用不佳，利用瀝青公司名義開發票給廠商，並挪用營造公司銀行存款142萬元匯入瀝青公司帳戶支付該公司支票款。

此外，營造公司2017年度營業收入淨利高達1053萬元，2017年至2018年間從銀行存款帳戶提領2600餘萬元，均未用於繳納欠款；黃男並多次出境中國西安與柬埔寨洽談瀝青藥劑生意。台南分署於今年5月派員到黃姓負責人住所現場查訪，發現住宅外觀豪華，屋內傢俱裝潢極盡豪奢能事，並有傭人負責整理打掃，車庫內還停放賓士、保時捷等名車。

黃姓負責人在今年8月7日駕駛LEXUS LS460名車到台南分署說明，經行政執行官訊問後，依調查所得事證及審酌黃姓負責人住豪宅、開名車（豪宅、名車都非登記公司名下）卻拒繳欠款行為，認為符合「顯有履行義務可能，故不履行」及「就應供強制執行的財產有隱匿或處分情事」的管收事由，將黃姓負責人移送台南地方法院聲請管收，法官於晚間7時30分裁定管收。據了解，黃姓負責人的家屬有向台南分署詢問如何繳納欠稅款事宜，但尚未還款。

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