婦人闖紅燈擦撞自摔受傷 竟告對方肇逃求償醫藥費

2019-08-08 00:12

〔記者王捷／台南報導〕曹姓婦人騎車闖紅燈擦撞何姓男子的轎車後方摔倒，到警所指責何男肇逃，她自稱依據醫師囑咐，要休息3到5天，工資、醫藥費都會要求何男賠償，不過警方看了監視器，發現是曹婦闖紅燈，何男氣憤辯稱，他符合速限且是綠燈直行，根本不曉得曹婦有擦撞，檢方勘查後認為，是曹婦闖紅燈撞到何男車，何男沒有應注意而未注意的情況，因此做出不起訴處分，曹婦收到不起訴書後氣炸。

去年曹姓婦人騎車闖紅燈，結果擦撞到何男的轎車摔倒，她看何男沒有停車關心，認為何男肇事逃逸，曹婦稱一撞撞出全身病，當下立刻到醫院驗傷，並拿著瘀青、頭皮挫傷還有輕微腦震盪的驗傷單衝進警所，氣呼呼說一定要告死何男，指控何男這麼狠心，出了車禍也沒停下來。

不過警方調了監視器發現，曹婦行駛在支線上，而且是紅燈，她卻無視號誌直接闖紅燈通過，剛好何男開車直行，結果曹婦反應不過來，擦撞到何男轎車右後方，才因此重心不穩跌倒，何男到警所後辯稱，他不曉得車子何時被撞到，他認為自己沒有肇事逃逸的問題。

警方依過失傷害，將全案函送地檢，不過檢察官認為，曹婦撞到何男轎車的後方，沒有積極證據可證明何男知道事故發生，因此何男沒有應注意而未注意的情況，做出不起訴處分。

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