拿道具槍搶模型槍！「槍」劫犯被重判

2019-08-06 23:46

〔記者王俊忠／台南報導〕陳姓男子與友人蔡姓男子為無償取得模型槍把玩，先偷兩面贓車牌掛在座車上，兩人再開車載不知情的女車主到台南市1家模型店，假裝是生存遊戲模型槍買家，請店老闆取出3把模型衝鋒槍供他們觀看，後來，陳男亮出道具槍恫嚇老闆說「這些槍我都要了」，即搜刮搶走3把模型衝鋒槍、開車逃逸。台南市警方獲報循線查獲，台南地院依共同強盜罪判陳男5年2個月徒刑。

同案共犯蔡姓男子在先前已被台南地院依竊盜、搶奪、槍砲等罪合併判刑2年4個月。

判決指出，陳男與蔡男計劃到模型槍店行搶之前，他們先在2018年2月26日晚間近9點，由陳男駕駛吳女（檢方不起訴確定）所有的1輛小客車到台南市某地，先由蔡男持扳手偷得另1輛車的兩面車牌，掛在吳女車上，躲避警方查緝。

當天晚間近10點許，陳男駕駛吳女的座車、搭載蔡男與不知情的吳女到台南市南區1家模型店，陳、蔡兩男一起進入店內假裝是生存遊戲的模型槍買家，請店老闆拿出幾把模型槍給他們觀看及報價。

之後，陳男以現金不足為由要回車上拿現金，等到陳男再返回店內，他竟亮出1把道具手槍指向老闆、恫嚇說：「老闆不好意思，這些槍我都要了！」，歹徒這舉動讓老闆無法反抗，任由陳男與蔡男兩人搜刮走3把模型衝鋒槍，隨即開車逃離現場。南市警方獲報後循線追查，查出陳、蔡兩男涉及這件少見的持槍搶劫模型槍事件。

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