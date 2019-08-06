拿道具槍搶模型槍！「槍」劫犯被重判
列印

2019-08-06 23:46

〔記者王俊忠／台南報導〕陳姓男子與友人蔡姓男子為無償取得模型槍把玩，先偷兩面贓車牌掛在座車上，兩人再開車載不知情的女車主到台南市1家模型店，假裝是生存遊戲模型槍買家，請店老闆取出3把模型衝鋒槍供他們觀看，後來，陳男亮出道具槍恫嚇老闆說「這些槍我都要了」，即搜刮搶走3把模型衝鋒槍、開車逃逸。台南市警方獲報循線查獲，台南地院依共同強盜罪判陳男5年2個月徒刑。

同案共犯蔡姓男子在先前已被台南地院依竊盜、搶奪、槍砲等罪合併判刑2年4個月。

判決指出，陳男與蔡男計劃到模型槍店行搶之前，他們先在2018年2月26日晚間近9點，由陳男駕駛吳女（檢方不起訴確定）所有的1輛小客車到台南市某地，先由蔡男持扳手偷得另1輛車的兩面車牌，掛在吳女車上，躲避警方查緝。

當天晚間近10點許，陳男駕駛吳女的座車、搭載蔡男與不知情的吳女到台南市南區1家模型店，陳、蔡兩男一起進入店內假裝是生存遊戲的模型槍買家，請店老闆拿出幾把模型槍給他們觀看及報價。

之後，陳男以現金不足為由要回車上拿現金，等到陳男再返回店內，他竟亮出1把道具手槍指向老闆、恫嚇說：「老闆不好意思，這些槍我都要了！」，歹徒這舉動讓老闆無法反抗，任由陳男與蔡男兩人搜刮走3把模型衝鋒槍，隨即開車逃離現場。南市警方獲報後循線追查，查出陳、蔡兩男涉及這件少見的持槍搶劫模型槍事件。

  • 台南地院法官對持槍搶劫三把模型衝鋒槍的陳姓男子判五年兩個月徒刑。（資料照，記者王俊忠攝）

    台南地院法官對持槍搶劫三把模型衝鋒槍的陳姓男子判五年兩個月徒刑。（資料照，記者王俊忠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法