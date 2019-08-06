視障按摩師手指滑進女客「那裡」 法院這樣判...

2019-08-06 19:53

〔記者張文川／台北報導〕台北市東區一名重度視障按摩師，因曾為同一名女客按摩服務20多次，心儀這位女客，去年9月再次為女客按摩，按至女客的屁股時，竟一時「性」起將半根手指伸進她陰道內3、4公分，時間僅1秒至2秒，女客不甘受辱提告；審理期間他認錯，並達成調解賠償，取得女客原諒，台北地院減刑判刑1年8月，緩刑2年，接受2場法治教育課程。可上訴。

判決指出，這位男按摩師的姓氏特殊，患有重度視障，在北市東區某視障按摩店上班，他因曾替名女子提供按摩服務超過20次，成為熟客，他曾向對方表白心儀她，但雙方未進一步發展感情，按摩也一向行禮如儀未逾矩。

去年9月間，被害女客人又到這家按摩店找這名按摩師提供按摩服務，他在按摩至女客屁股至大腿內側處時，竟忍不住慾望衝動，將右手手指插入女客陰道內約3、4公分深，幾乎已將半根手指的長度，停留時間大約1至2秒。

女客不甘遭突襲性侵，報警控告按摩師強制性交。檢方偵查起訴後，按摩師於審理期間認罪，並與女客達成調解，獲得女方原諒，女客同意他緩刑。

法官認為，強制性交罪刑度為3年至10年，考量按摩師沒有前科，因心儀女方已久而一時衝動犯案，犯後認錯並取得被害人諒解，態度良好，認「法重情輕」，輕判1年8月並予緩刑2年

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